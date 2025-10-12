El Ejército israelí declara la "victoria" sobre Hamás

Archivo - El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir (archivo) - Europa Press/Contacto/IDF - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, ha declarado la "victoria" militar sobre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras el alto el fuego pactado entre las partes que permitirá la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos.

Zamir ha indicado que la presión militar sobre Hamás de los dos últimos años y los "movimientos diplomáticos complementarios" están en el origen de esta "victoria", según el vídeo publicado en redes sociales.

"Vamos a seguir actuando para dar forma a una realidad segura que garantice que no habrá ninguna amenaza para el Estado de Israel y sus ciudadanos procedente de la Franja de Gaza", ha añadido.

Zamir ha destacado que "con el regreso de los rehenes cumplimos uno de los objetivos más importantes por los que fuimos a la guerra, un objetivo nacional, moral y judío". Además, ha asegurado que "la seguridad de nuestra tropas en la batalla y la seguridad de los rehenes eran la principal prioridad".

"Hemos actuado con precisión y profesionalidad, sistemática y responsablemente. Hemos tomado decisiones complejas para no poner en peligro la seguridad de los rehenes y para reducir significativamente las bajas entre nuestras propias fuerzas", ha explicado.

Sin embargo, Zamir ha advertido de que Israel sigue "en medio de una guerra de varios frentes" en la que las acciones militares israelíes "están dando una nueva forma a Oriente Próximo y a nuestra estrategia de seguridad para los próximos años". "Tenemos más desafíos por delante. Vamos a seguir alerta por nuestra existencia y nuestra seguridad", ha remachado.

También este domingo ha trascendido que Zamir ha nombrado al mayor general Yaki Dolf como enlace militar entre las Fuerzas Armadas israelíes y la nueva autoridad dirigida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que será la responsable última de la gestión de la Franja de Gaza y de velar por el cumplimiento del alto el fuego.

Dolf estará bajo el mando del 'número dos' del Estado Mayor israelí, el mayor general Tamir Yadai. Dolf era hasta ahora el comandante del Cuerpo Norte, una unidad relativamente apartada de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, según recoge el diario 'The Times of Israel'.