El Ejército israelí halla puntos de lanzamiento de cohetes junto a parques infantiles de Gaza

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Israel han publicado este domingo imágenes de lo que dicen que es un foso de lanzamiento de cohetes ubicado cerca de una piscina y de un antiguo parque infantil y recreativo en la Franja de Gaza.

"Utilizan a la población de Gaza para los fines terroristas de Hamás", ha apuntado el Ejército israelí en un comunicado oficial que incluye un vídeo de lo descubierto.

Las fuerzas israelíes sostienen que se han hallado lanzaderas de cohetes junto a una piscina infantil o en un viejo patio de recreo.

"Es una prueba más de cómo se aprovechan de la población civil para usarla como escudos humanos con fines terroristas", ha alertado el comunicado militar israelí.

