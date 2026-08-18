El Ejército israelí informa de la muerte de un comandante de Yihad Islámica en Gaza

Familias palestinas huyen en Jan Yunis por los ataques israelíes en el enclave palestino - Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha confirmado este martes la muerte en la Franja de Gaza de un comandante de Yihad Islámica que participó en los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023 y secuestró a un ciudadano israelí en el kibutz de Beeri, fronterizo con el enclave palestino.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que Tareq Anwar Jamis Rai, quien era comandante de compañía de la unidad de logística de Yihad Islámica, murió el domingo como consecuencia de un bombardeo israelí sobre Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

El hombre irrumpió en el kibutz de Beeri durante el 7 de octubre de 2023 y participó en el secuestro de un civil, si bien el Ejército no ha detallado la identidad del rehén. Asimismo, había planificado recientemente actos "terroristas" contra las tropas y los civiles israelíes, por lo que ha sido "neutralizado" para eliminar la amenaza que representaba.

El balance de muertos en la Franja desde el alto el fuego del 11 de octubre ha aumentado a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200. En total, casi 73.400 personas han muerto y más de 174.300 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, según datos de las autoridades del enclave palestino, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).