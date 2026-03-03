El Ejército israelí presume de "un duro golpe" a Yihad Islámica tras matar a un alto cargo en el sur de Beirut

Archivo - Combatientes armados de las Brigadas Al Quds, brazo armado del movimiento Yihad Islámica Palestina (YIP), participan en un desfile para conmemorar el 36.º aniversario de la fundación del movimiento en el sur de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mahmoud Issa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha presumido este lunes de haber dado "un duro golpe" a Yihad Islámica tras haber matado a Adam Adnan al Ozman, alto cargo del brazo armado de la organización, las Brigadas al Quds, en un ataque llevado a cabo en la capital libanesa, Beirut.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) han atacado y abatido a Adam Adnan al Ozman, comandante de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina en Líbano, en la zona de Beirut durante la noche del lunes", ha indicado el Ejército en un comunicado.

El texto ha descrito a Al Ozman como comandante de la milicia "durante varios años" y le ha atribuido la responsabilidad "de promover y ejecutar cientos de actos terroristas contra las FDI y ciudadanos del Estado de Israel".

Con todo, el Ejército lo ha situado durante los últimos años en territorio libanés, donde alega que se habría dedicado a "promover numerosos actos terroristas", atribuyéndole tareas de "reclutamiento" y de "entrenamiento de terroristas en Al Nujaba", una milicia proiraní de Irak, así como "compra de armas para la organización".

Al hilo, las fuerzas israelíes han señalado que, "durante la operación Flechas del Norte", en la que las FDI bombardearon el sur de Líbano en una campaña dirigida especialmente contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, "Al Ozman incluso gestionó el paso de los terroristas de la organización a través de la frontera entre Siria y Líbano y sus actividades contra las FDI en el sur de Líbano".

"Su eliminación constituye un duro golpe a la capacidad de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina para llevar a cabo complots terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos", ha ensalzado el Ejército israelí, que ha asegurado que "seguirá actuando con fuerza para eliminar cualquier amenaza" contra Israel.

El comunicado de las FDI ha llegado horas después de que hayan anunciado un "ataque selectivo contra otro terrorista de alto rango en Beirut", sin dar más informaciones ni detalles, si bien las propias brigadas Quds de Yihad Islámica han confirmado la muerte de Al Ozman en un bombardeo israelí a las afueras del sur de la capital libanesa.