El Ejército libanés alerta sobre enlaces a propaganda que Israel ha lanzado en Beirut

Los daños por un bombardeo israelí en Beirut, la capital de Líbano - Europa Press/Contacto/Ankhar Kochneva

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército libanés ha alertado a la población sobre el peligro de escanear el código QR que contienen unos folletos lanzados este viernes sobre Beirut por Israel, ya que conducen al servicio de reclutamiento de agentes para la Inteligencia del Ejército israelí, en medio de su ofensiva contra el territorio libanés, que ha dejado ya casi 700 muertos.

"Un avión israelí lanzó panfletos sobre Beirut que contenían un código QR con un enlace a WhatsApp y otro a Facebook, para contactar con la Unidad 404", han informado en redes las Fuerzas Armadas libanesas, en referencia a la unidad del Ejército israelí responsable del reclutamiento de agentes.

Las autoridades militares de Líbano han advertido a la población del peligro que supone escanear estos códigos y acceder a estos enlaces ante la "responsabilidad legal y al riesgo para la seguridad que ello conlleva".

Además, han subrayado la posibilidad de que Israel pueda "piratear teléfonos móviles y acceder a datos personales" a través de estos enlaces lanzados desde el cielo.

La agencia oficial libanesa NNA ha informado de que los aviones israelíes han volado a baja altura sobre la capital libanesa a mediodía mientras lanzaban los panfletos de propaganda, que han caído principalmente en los barrios de Verdun, Hamra y Ain Al Mraisé.

"Para beneficio de todos, es mejor que estas páginas se llenen de palabras. Por lo tanto, deben desarmar a Hezbolá", se leía en el mensaje lanzado por el Ejército israelí, según la información de NNA.

Israel ha desplegado una intensa ofensiva contra Líbano tras el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia Hezbolá en represalia por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Las autoridades del país árabe han elevado a cerca de 700 los muertos en Líbano a causa de los bombardeos de Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas del sur del país, y han cifrado en más de 800.000 las personas desplazadas por el conflicto.

Uno de los últimos ataques se ha producido la localidad de Al Fawar, próxima a Sidón, la tercera ciudad más grande del país, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud libanés en un comunicado recogido por NNA.