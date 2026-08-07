El Ejército de Líbano denuncia un militar herido en un "ataque hostil" de Israel en el sur del país

Militares israelíes en el sur de Libano - Europa Press/Contacto/Abdul Kader Al Bay

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un militar libanés ha resultado herido leve este viernes por, denuncia el Ejército, un "ataque hostil de Israel" en el sur del país.

El incidente ha ocurrido en la localidad de Al Mansuri, en la gobernación de Tiro, cuando una patrulla libanesa operaba una excavadora para abrir caminos y retirar escombros, según ha publicado el Ejército libanés en redes sociales.

Israel ordenó la evacuación forzada de Al Mansuri a principios de esta semana para continuar sus ataques en el sur de Líbano con la intención de consolidar sus posiciones en el territorio que ha invadido y, argumenta el Ejército israelí, atacar objetivos de las milicias de Hezbolá.

Los ataques israelíes continúan ocurriendo tras la firma de un acuerdo con el Gobierno libanés que estipula el desarme de Hezbolá y una retirada gradual del Ejército israelí en el sur de Líbano. Sin embargo, la traducción de este acuerdo sobre el terreno está siendo extremadamente lenta.