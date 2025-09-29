El Ejército de Malí intercepta drones "enemigos" que atacaban un aeropuerto en el centro del país

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha informado este lunes de que ha interceptado drones "enemigos" que supuestamente estaban atacando el aeropuerto de la ciudad de Tombuctú, que se encuentra en el centro del país africano.

"Como parte de su misión continua de vigilancia y protección del territorio nacional, las (Fuerzas Armadas de Malí) FAMa neutralizaron dos drones enemigos que atacaban el aeropuerto de Tombuctú la noche del domingo. Las aeronaves hostiles fueron interceptadas en vuelo y destruidas", reza un comunicado.

Asimismo, a través del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, ha "expresado su más alta consideración por la ejemplar capacidad de respuesta y el constante profesionalismo de las unidades que participan en estas operaciones".

En este sentido, ha reafirmado la "plena movilización y disponibilidad inquebrantable" de las tropas, "día y noche, para garantizas la defensa de la integridad del territorio nacional y la seguridad de la población".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.