El Ejército Malí mata a "varias decenas de terroristas" en respuesta a un ataque en Dioura

Archivo - El Ejército de Malí participa en un gran desfile con motivo del 65.º aniversario de la independencia de Malí en Bamako. - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado este viernes que ha neutralizado a "varias decenas de terroristas" en respuesta a un ataque perpetrado contra la localidad de Dioura, en la región de Mopti, en el centro de Malí, reivindicado por el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel.

En un comunicado, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas malienses ha informado de una operación en marcha tras el "ataque perpetrado el 10 de septiembre de 2026 por grupos armados terroristas" en Dioura, un ataque del que había informado en comunicaciones anteriores.

"Hasta el momento, el balance provisional de las operaciones da cuenta de varias decenas de terroristas neutralizados, numerosas motocicletas y varios vehículos destruidos", ha detallado sobre el balance de la operación.

JNIM había reivindicado el ataque y señalado que sus combatientes habían tomado el control de cuartel militar en la citada localidad de Dioura.

En otro episodio separado, el Ejército maliense ha informado de la destrucción de dos bases de grupos armados en la localidad de Ouan. "Estos grupos, que disponían de material bélico, entre ellos numerosas motocicletas, estaban implicados en recientes ataques perpetrados en el centro del país", ha desgranado.

La situación sobre el terreno en Malí sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de la ofensiva a gran escala lanzada a finales de abril por el JNIM y el grupo rebelde tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA).

Desde entonces han reivindicado varios ataques y ha impuesto un bloqueo parcial sobre la capital, Bamako, a pesar de lo cual el jefe de la junta militar, Assimi Goita, ha asegurado que la situación está bajo control.