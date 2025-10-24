El Ejército de Pakistán mata a ocho supuestos terroristas en el oeste del país

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de ocho supuestos terroristas en el distrito de Tank, ubicado en la provincia de Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, en una operación en la que se han incautado armas y munición.
La Oficina de Información del Ejército (ISPR) paquistaní ha explicado que las fuerzas de seguridad han llevado a cabo durante la jornada una operación de inteligencia contra un grupo de terroristas, al que ha acusado de estar "respaldado" por India, reza un comunicado.
"También se recuperaron armas y municiones de los (terroristas) asesinados, quienes seguían participando activamente en numerosas actividades terroristas contra las fuerzas de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, así como la muerte de civiles inocentes", ha indicado.
Asimismo, ha señalado que los militares están llevado a cabo una "operación de limpieza para eliminar" a cualquier otro terrorista en la zona y ha dicho que, en el marco de su "implacable campaña antiterrorista", continuarán "a todo ritmo para eliminar la amenaza del terrorismo patrocinado y apoyado por extranjeros del país".