El Ejército rescata a 33 personas secuestradas el sábado por "terroristas" en el noroeste de Nigeria

Archivo - Miembro de las Fuerzas Armadas de Nigeria, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Ssgt. Charles Brock/Us Army

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha rescatado a 33 personas que fueron secuestradas este sábado por "terroristas" en Zamfara, estado ubicado en el noroeste del país, escenario en los últimos tiempos de constantes asaltos de los llamados "bandidos", grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión.

Los hechos han tenido lugar en el área de Tsafe, en donde tropas han abierto fuego contra los secuestradores, "obligándolos a abandonar a las víctimas y huir", según han detallado las Fuerzas Armadas en un comunicado. Posteriormente, los militares iniciaron la exploración de la zona para localizar los responsables.

La operación se ha saldado sin bajas entre el personal militar y la población civil, añade la nota del Ejército, que incide en su "compromiso" de "proteger a los ciudadanos inocentes, negar a los terroristas libertad de acción y salvaguardar las principales rutas de transporte en el Noroeste".

Esta treintena de personas fue asaltada el sábado pasado cuando cubrían la ruta que une las localidades de Gummi y Sokoto mientras viajaban en un remolque que también transportaba verduras. Los pistoleros abrieron fuego contra el vehículo, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se saliera de la carretera.