El Ejército de Sudán anuncia la toma de una localidad de importancia estratégica en Kordofán Sur

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado este lunes la toma de la localidad de Habila, situada en el estado de Kordofán Sur y de importancia estratégica, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2023 con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

La toma de Hebeila ha sido confirmada por militares a través de redes sociales, sin que las RSF se hayan pronunciado y sin informaciones sobre bajas en los combates en la zona, que conecta Kordofán Sur y Korfodán Norte.

La localidad y sus alrededores han sido escenario de combates desde finales de diciembre, en el marco de una ofensiva de las RSF y sus aliados. La toma de Hebeila es parte de los esfuerzos del Ejército para romper el cerco impuesto a Dilling, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

Las RSF aseguraron el sábado a través de un comunicado haber derribado un dron de fabricación turca en este mismo estado y apuntaron que el aparato "intentaba atacar a civiles", unas acusaciones rechazadas en numerosas ocasiones por las Fuerzas Armadas, que argumentan que solo bombardean objetivos militares.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.