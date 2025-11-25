El Ejército de Sudán repele un ataque de las RSF en la ciudad de Babanusa (Kordofán Occidental)

Archivo - Imagen de archivo del jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan - Europa Press/Contacto/Sudan's Transitional Soverei

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha asegurado este martes que ha repelido un ataque de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la ciudad sudanesa de Babanusa, en el estado de Kordofán Occidental, a pesar de que en la víspera el líder de las paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', anunciara una tregua humanitaria de tres meses.

Las Fuerzas Armadas de Sudán han indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook que la 22 división de Infantería desplegada en Babanusa ha "podido repeler un intento de ataque lanzado por la milicia rebelde Dagalo al amanecer del martes, causando grandes pérdidas de vidas y equipos".

"Nuestras fuerzas se han apoderado de varios vehículos de combate y han destruido otros, y el resultado de la batalla ha sido la muerte de varios comandantes de campo de la milicia y cientos de mercenarios", ha dicho antes de confirmar bajas en sus filas, si bien no ha dado cifras al respecto.

Las RSF controlan la mayor parte de Kordofán Occidental, incluida la capital del estado, Al Fula, y varias ciudades importantes, mientras que el Ejército controla Babanusa y algunos yacimientos petrolíferos ubicados en Heglig, cerca de la frontera con Sudán del Sur.

El ataque a Babanusa se ha producido solamente un día después del anuncio de una tregua humanitaria unilateral que incluía la suspensión de las hostilidades durante tres meses, en el marco de los "esfuerzos" internacionales para poner fin a la guerra, que ha sumido al país africano en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.