El Ejército de Sudán del Sur pide a las ONG que regresen a la ciudad de Akobo, de nuevo bajo su control

Archivo - Imagen de archivo de un campamento de refugiados en Yuba, Sudán del Sur - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Sudán del Sur ha pedido a las ONG humanitarias que regresen "lo antes posible" a la ciudad de Akobo, en el estado de Jonglei, tras recuperar el control de la localidad esta semana después de intensos combates contra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO) en medio del repunte del conflicto en el país africano.

La importancia de la reanudación de las tareas humanitarias viene dada por el comienzo de la temporada de lluvias y el peligro que representan: en 2024, las lluvias torrenciales y las indundaciones afectaron a 1,4 millones de personas y provocaron el desplazamiento de otras 380.000.

Las Fuerzas Armadas sursudanesas, que ya emitieron en enero órdenes de evacuación similares en Jonglei, han lanzado durante los últimos meses varias ofensivas contra el SPLM-IO en Jonglei, unos combates que han provocado nuevos desplazamientos de población y han ahondado la crisis humanitaria en el país africano.

Ahora, el Ejército sursudanés reitera su llamamiento "a las agencias humanitarias para que regresen a Akobo", tras "el restablecimiento del control firme del Ejército nacional" en la localidad y alrededores.