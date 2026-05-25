El Ejército sudanés anuncia avances frente a las paramilitares RSF en Nilo Azul, en el sureste de Sudán

Archivo - Fotografía de archivo de un hombre en una calle de Sudán, en medio de la guerra entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) - Mudathir Hameed/dpa - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán ha anunciado nuevos avances frente a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) y el grupo rebelde Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán/Norte-Al Hilu (SPLM/N-Al Hilu) en los combates en el estado de Nilo Azul (sureste), uno de los epicentros durante los últimos meses de la guerra civil desatada en abril de 2023.

Así, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que sus tropas han tomado la zona de Al Baraka, en los alrededores de Kurkuk, tras una "operación militar decisiva" destinada a "limpiar cada centímetro de territorio profanado por la rebelión" y "reforzar la estabilidad en la frontera oriental en Nilo Azul".

"Nuestras fuerzas fueron capaces de expulsar a los mercenarios de las RSF, una milicia propiedad de la familia Dagalo --en referencia al líder del grupo, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti'--, y tomar completamente la zona, causando grandes bajas en vidas y equipamiento tanto a ellos como a las fuerzas de Joseph Tuka", un comandante del SPLM/N-Al Hilu.

En este sentido, ha incidido en que "estos avances tienen lugar en el marco de los esfuerzos militares destinados a reforzar la seguridad y la estabilidad en la región, proteger a los civiles, evitar el tráfico de personas y las operaciones de contrabando en las fronteras en las que las fuerzas rebeldes están activas".

La guerra civil en el país africano estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.