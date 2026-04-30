El Ejército de Ucrania ordena rotaciones obligatorias cada dos meses para los militares en la línea de frente

Archivo - Imagen de archivo del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksander Sirski. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Ucrania, Oleksander Sirski, ha ordenado este jueves limitar a dos meses el despliegue de militares en la línea de frente, una medida con la que las autoridades ucranianas esperan recortar significativamente el tiempo que los soldados pasan en primera línea de combate tras cuatro años de invasión rusa.

"Teniendo en cuenta la preponderancia de los drones en el campo de batalla, la lógica de llevar a cabo operaciones de combate está cambiando. Los conceptos de línea de frente y de las formaciones de combate se han transformado a grandes rasgos. La logística y el movimiento se han vuelto más complicados en el campo de batalla, desde la línea de frente hasta la retaguardia", ha afirmado Sirski en un comunicado.

En este sentido, ha explicado que "para preservar la vida y la salud de los militares en el frente y las líneas de defensa", se ha ordenado "la rotación de los militares". "Los comandantes deben garantizar que se cumplen las condiciones para que los militares mantengan sus posiciones durante dos meses con la rotación posterior correspondiente", ha explicado.

Además, ha indicado que esta rotación deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de un mes tras el cumplimiento del lapso de tiempo previsto. "Las rotaciones deben planearse de antemano, teniendo en cuenta la situación y la naturaleza de los combates y la disposición de fuerzas y medios", ha aclarado. Para ello, tendrán prioridad los militares que necesiten un periodo de descanso tras completar misiones en la zona de combate.