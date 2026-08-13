Elevan a 273 los muertos y 3.800 los heridos por el terremoto de magnitud 7,4 en el noroeste de Colombia

Grupo persona sobre los escombros que ha dejado el terremoto de 7,4 en la ciudad colombiana de Cali - Europa Press/Contacto/Martin Steven Angel

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han elevado este jueves a 273 los muertos y más de 3.800 los heridos por el seísmo de 7,4 en la escala de Ritcher registrado a principios de esta semana en el noroeste del país latinoamericano.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, ha precisado en rueda de prensa que hay 273 fallecidos, y que los cuerpos de 250 de ellos se encuentran en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Este organismo ha identificado 227 de los cuerpos, incluidos 184 que ya han sido entregados a sus respectivas familias, ha indicado Tamayo.

En su comparecencia, el director de la UNGRD ha estimado en 3.824 las personas heridas, mientras que hasta el momento hay otras 377 que siguen dadas por desaparecidas tres días después del seísmo.

Asimismo, ha cifrado en 40.753 familias damnificadas, esto es, 97.515 personas y se han registrado 12.584 viviendas destruidas y saños en otras 74.873, en 2.198 escuelas, 216 centros de salud y cinco aeropuertos.

Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.