El ELN avisa a Duque de que, como guerrilla, "no está obligado" a cumplir la ley

Publicado 24/09/2018 13:42:20 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la principal guerrilla de Colombia, ha lamentado el rechazo del Gobierno de Iván Duque para negociar la paz y, en respuesta a los requisitos lanzados por el presidente para retomar el diálogo, ha esgrimido que, como "fuerza insurgente", "no está obligada a cumplir la legalidad".

Duque insistió el fin de semana en que "es inviable" continuar con el diálogo abierto con el ELN mientras este siga llevando a cabo actividades ilegales y secuestros, de tal forma que el proceso iniciado en su día por el expresidente Juan Manuel Santos está paralizado.

Para la guerrilla, el actual Gobierno desconoce acuerdos firmados en nombre del Estado y, por tanto, "se invalida como interlocutor válido, capaz de hacer y cumplir acuerdos". "Si Duque niega acuerdos de paz anteriores, ¿qué credibilidad tendrían los futuros acuerdos que él firme?", ha planteado el grupo en un comunicado.

El ELN ha recordado, además, que un proceso de paz no puede estar sometido a "imposiciones unilaterales", en la medida en que considera que "obliga solamente lo construido con base en acuerdos". En este sentido, ha apuntado que la guerrilla "no está obligada a cumplir la legalidad del Estado colombiano hasta tanto no haya un acuerdo de superación definitiva del conflicto, donde las dos partes se sientan satisfechas con lo acordado".

La guerrilla, que ha descartado cambios a corto plazo en su política belicista, ha apelado a la "justicia social" y a la "verdadera democracia" con un llamamiento a la comunidad internacional, para que tome partido en este "histórico esfuerzo" en favor de la paz en el país sudamericano.

El ELN mantiene por ahora una delegación en La Habana "a la espera" de una posible llegada de un equipo del Gobierno y ha avisado de que, si Duque "definitivamente" rompe el diálogo, debe hacerlo "en la misma mesa donde se organice el retorno" de los enviado guerrilleros, "con las garantías requeridas".