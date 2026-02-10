El ELN confirma su autoría del atentado que mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos

Archivo - Imagen de archivo de un guerrillero del ELN. - BRASIL DE FATO / FLICKR - Archivo

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha confirmado este martes estar detrás del atentado que hace unos días mató a dos escoltas del senador Jairo Castellanos y ha responsabilizado del mismo al equipo de seguridad al no acatar los controles que ha dispuesto en Arauca para evitar choques con otros grupos armados.

"No fue nuestro objetivo, tampoco nuestra orientación, atentar contra el senador Castellanos o constreñir sus tareas electorales en la región", comienza el comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN, cinco después del ataque que cabó con la vida de los escoltas Esmely Manrique y Wilmer Leal.

Según la versión oficial, el ataque se produjo en una zona rural del municipio de Fortul, cuando un grupo de hombres armados abordó el vehículo en el que viajaba el equipo de seguridad del senador, que no se encontraba en ese momento.

Castellanos explicó que su equipo cayó en una emboscada y que tres camionetas le cerraron el paso, bloqueando cualquier ruta de escape, momento en el cual se desencadenó un tiroteo. Esta versión contradice la que ha ofrecido el ELN en el comunicado, en el que inciden en que la comitiva del senador se saltó un retén.

"Solicitamos a los entes estatales civiles, las campañas políticas y a la población, acatar y facilitar los controles colocados en las vías, son mecanismos de seguridad y de defensa, normales en un conflicto como el colombiano", ha justificado la guerrilla, que explica que dichos retenes sirven para contrarrestar las acciones de las Fuerzas Armadas y las bandas de mercenarios.

De igual forma, el ELN ha subrayado que no tienen intención alguna de impedir o alterar el proceso electoral de marzo, ni las próximas elecciones presidenciales. Cabe recordar que el equipo de seguridad de Castellanos se desplazaba hasta el municipio de Yopal, en donde el senador se encontraba haciendo campaña electoral.

El ataque también se saldó con el secuestro durante varias horas de tres personas que viajaban en la caravana que se dirigía a recoger al senador de Alianza Verde.