El ELN libera a siete personas secuestradas en el departamento de Aracua, en el norte de Colombia

Archivo - Militares del Ejército de Colombia desplegados en San José del Palmar, en el interior del departamento de Chocó, Colombia - EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado la puesta en libertad de siete personas secuestradas en el departamento de Arauca, situado en el norte de Colombia, una entrega que se ha hecho ante una comisión humanitaria y en el "cumplimiento del Derecho Internacional", tal y como ha señalado la guerrilla.

En un comunicado, el ELN ha indicado que los liberados han sido identificados como José Alejandro Ávila Márquez, de 19 años; Glori Yaleris Franco Quintero, ciudadana venezolana de 41 años; Noranur Cepeda Gelvez, conocida como 'La Gringa' y de 44 años; Yeimi Tatiana Arias; Yuder Daniela Velasco Cepeda; Ifrael García Ovallos, de 43 años; y Mario Alejandro Guerrero Ravelo, expolicía que cumplía labores de Inteligencia.

Todos ellos han sido acusados por la guerrilla de realizar actividades de Inteligencia en "cascos urbanos y áreas rurales", con acciones que iban desde "registros fotográficos, y demarcación de coordenadas, hasta la entrega de información de personal civil y líderes comunitarios".

"Estas personas antes mencionadas, se les realizo el debido proceso revolucionario acorde a la normatividad del ELN. Se les encuentra participación directa como apoyo y cooperación de los mercenarios narcoparamilitares de las denominadas disidencias y fuerzas mercenarias del Estado", ha explicado el ELN.

Así, ha hecho un llamamiento a los habitantes de la región para seguir denunciando a "estos bandidos, quienes vienen amedrantando y extorsionando, afectando la tranquilidad y bienes de las comunidades urbanas y rurales de la región, a no dejarse comprometer en forma directa o indirecta por nuestro enemigo y a obligarnos a actuar acorde a nuestros principios y normatividad revolucionaria siendo afectados".