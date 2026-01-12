El ELN propone un "acuerdo nacional" para superar el conflicto en Colombia en un contexto de "agresiones imperialistas"

Archivo - El presidente colombiano, Gustavo Petro - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha propuesto este lunes impulsar un "acuerdo nacional" en Colombia en el marco de la campaña electoral para superar la "crisis estructural" y el "conflicto social, político y armado" en el país.

"Consideramos la actual campaña electoral como una oportunidad para debatir esta propuesta, de tal manera que iniciando el próximo gobierno abordemos la construcción de dicho acuerdo nacional", reza un comunicado de la delegación negociadora de la paz del ELN.

Esta iniciativa "debe construirse con la participación protagónica de la sociedad" con el objetivo de que se convierta en un "mandato constitucional", respetado por todos los Gobiernos "independientemente de la fuerza política que gobierne".

Entre las prioridades se encuentran "consensuar una verdadera política de soberanía nacional y popular; erradicar la pobreza, la persecución política, la corrupción y el paramilitarismo; construir un nuevo diseño económico para atender las necesidades de la población y las comunidades; la protección a los ecosistemas y transición hacia energías limpias y un plan para superar el narcotráfico con la participación de las comunidades".

"Se requieren unas Fuerzas Armadas que protejan a la población, que permitan la diversidad política, no la repriman, que sean garantes de la democracia y la soberanía nacional", ha señalado la delegación del ELN, agregando que el acuerdo permitiría a Colombia "construir su futuro en democracia, soberanía, equidad y justicia social para bien de las mayorías".

CONTEXTO INTERNACIONAL

El ELN ha enmarcado esta propuesta en el contexto de un mundo "convulsionado" por las recientes "agresiones del imperialismo norteamericano", en referencia a la captura por parte de Estados Unidos de presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas.

Este pacto debe responder según el ELN a la realidad de "mayor sometimiento de América Latina" por parte de Estados Unidos.

Del mismo modo, la guerrilla destaca que se ha "agudizado la confrontación política" de cara a los distintos procesos electorales previstos para 2026, con unas elecciones legislativas el 8 de marzo y unas presidenciales el próximo 31 de mayo.

Esto se produce después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acordara con Trump en una reciente llamada realizar "acciones conjuntas" contra el paramilitar ELN para evitar que use Venezuela como retaguardia tras las amenazas de Washington sobre una eventual intervención militar en Bogotá.

El inquilino de la Casa Blanca recibirá previsiblemente a Petro la primera semana de febrero. La conversación telefónica, en la que abordaron la situación de "Venezuela y el tema de narcotráfico", sirvió para limar asperezas entre los líderes ante los recientes cruces de acusaciones.

El líder colombiano llegó a decir que podría retomar las armas que dejó tras su pasado guerrillero en respuesta a lo que tildó de "amenazas ilegítimas" después de que Trump manifestara su disposición a repetir la operación contra Maduro en Colombia, alegando que el país "está muy enfermo, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos".