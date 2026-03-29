La Embajada de Israel en Japón rechaza documento de supervivientes de la bomba atómica contra los ataques a Irán

Archivo - Conmemoración del 80 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica contra la ciudad japonesa de Nagasaki - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Israel en Japón ha rechazado un documento que le habían remitido varios grupos de supervivientes de la bomba atómica en el país asiático, en el que critican los ataques israelíes y estadounidenses lanzados contra territorio iraní desde hace un mes.

El Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica en Nagasaki ha informado de la negativa israelí a leer siquiera la declaración hecha por los supervivientes, según recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo. El grupo ha explicado que el documento les ha sido devuelto por la oficina de correos, que ha indicado que la Embajada "se niega a aceptarlo".

"El documento ha sido devuelto sin siquiera ser leído. Creo que se están volviendo intolerantes", ha lamentado el presidente del Consejo, Shigemitsu Tanaka, de 85 años.

A comienzos del mes de marzo esta asociación y otros tres grupos de supervivientes de la bomba atómica --lanzada por Estados Unidos contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945-- emitieron un comunicado contra los ataques en territorio iraní perpetrados por Estados Unidos e Israel.

Posteriormente, enviaron el documento, en el que piden un "alto el fuego inmediato", a las embajadas de los países implicados en el conflicto, que la misión diplomática israelí en Japón se niega a leer.

La asociación japonesa de supervivientes de la bomba atómica Nihon Hidankyo, que en 2024 ganó el Premio Nobel de la Paz, también ha emitido una declaración en la que pide un alto el fuego en Oriente Próximo. A su vez, ha asegurado que los ataques estadounidenses e israelíes "ignoran el Derecho Internacional".