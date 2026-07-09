Embajador palestino en España ve una "formalidad insignificante" la disolución del órgano de gobierno en Gaza

Archivo - El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, al final de la rueda de prensa celebrada en Madrid. - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha señalado este jueves como una "formalidad insignificante" la disolución por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) de la autoridades que gobiernan la Franja de Gaza, al tiempo que ha incidido en que ya no cumplían ninguna función y ha puesto en duda que el plan de Donald Trump vaya a próximos pasos.

"De la declaración de Hamás, yo pienso que es una formalidad insignificante, hace tiempo que no tiene absolutamente ninguna función", ha asegurado en un acto en Madrid junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

En este sentido, se ha referido al paso como "un mero anuncio formal que no va a tener ninguna consecuencia inesperada", dada la falta de influencia de este órgano.

Del mismo modo, ha puesto en cuestión la viabilidad del proyecto de reconstrucción para la Franja planteado por Trump y la creación del consejo de la Junta de Paz con figuras internacionales como el propio presidente estadounidense, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, o el ex primer ministro británico, Tony Blair.

Así, ha dudado de que se pueda poner en marcha este gobierno tecnocrático, ya que 10 meses después del diseño del plan, "a día de hoy", no han entrado en la Franja pese a ser los políticos designados por Washington.

"El proyecto de reconstrucción de la Franja de Gaza se resume en lo que había anunciado Trump de la Riviera de Oriente Próximo", ha indicado afeando que su idea pasa por "construir 160 torres en las costas de Gaza con hoteles y oficinas". "Simplemente un proyecto comercial para ellos y el pueblo palestino no se beneficia en absoluto de nada", ha afirmado.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, anunciaron su disolución como parte de los preparativos para el traspaso de poderes al comité tecnócrata pactado al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes informaron de pasos prácticos para disolverse y señalaron su disposición a entregar las riendas de la gobernanza al Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG).