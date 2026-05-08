Emiratos Árabes Unidos denuncia tres heridos de gravedad en un nuevo ataque iraní con misiles y drones

Imagen de archivo de un incendio en un edificio en Dubái durante la guerra de Irán - Europa Press/Contacto/Wen Xinnian

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha denunciado este viernes que un ataque iraní ha dejado tres heridos de "gravedad media" en medio de una reactivación de las hostilidades que ha tambaleado un alto el fuego oficialmente todavía en vigor.

El ataque iraní denunciado por Emiratos ha ocurrido esta mañana y ha sido efectuado con al menos dos misiles balísticos y tres aviones no tripulados. El Ministerio de Defensa emiratí no aclara si los heridos fueron consecuencia de impactos directos o de restos de proyectiles interceptados.

Según las estimaciones del Ministerio, Irán ha atacado territorio nacional con 551 misiles balísticos, 29 misiles de crucero y 2.263 drones desde el comienzo de la guerra contra Estados Unidos e Israel, el pasado 28 de febrero.

Estos ataques han dejado al menos 13 muertos, entre ellos una decena de civiles, y 230 heridos de diversa consideración de más de una veintena de nacionalidades.