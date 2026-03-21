Emiratos informa de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán

Restos de intercepción de un proyectil iraní (archivo) - Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto
MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han informado de que durante la jornada del sábado han detectado un total de tres misiles balísticos y ocho drones lanzados desde Irán.
En total, desde el inicio de las hostilidades han contabilizado 341 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.748 drones, según el Ministerio de Defensa eiratí.
Estos ataques han causado la muerte de ocho personas, incluidos dos miembros de las Fuerzas Armadas emiratíes y seis extranjeros de nacionalidad paquistaní, nepalí, bangladeshí y palestina. Además hay 160 personas heridas.
El Ministerio de Defensa emiratí subraya su "total preparación y disposición" para afrontar "cualquier amenaza" y advierte de "cualquier intento de socavar la seguridad del Estado" o de atentar contra su soberanía, seguridad o estabilidad.