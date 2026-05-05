Emiratos intercepta nuevos misiles y drones procedentes de Irán

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos ha informado este martes que sus defensas antiaéreas han interceptado misiles y drones procedentes de Irán pese al alto el fuego en vigor y después de que Abu Dabi denunciara el lunes un ataque contra una instalación petrolera y un buque que transitaba por el estrecho de Ormuz.

"El Ministerio de Defensa confirma que los sonidos escuchados en áreas dispersas del país son el resultado de la acción de los sistemas de defensa aérea de EAU contra misiles balísticos, drones y aviones no tripulados", ha indicado la cartera en un breve mensaje publicado en redes sociales.

Las autoridades emiratíes han anunciado este mismo martes que han restringido su espacio aéreo "a un limitado número de rutas" hasta el próximo 11 de mayo, según se desprende de una advertencia enviada a través de NOTAM, el sistema oficial de avisos a la aviación.

Esto se produce después de que las autoridades emiratíes denunciaran el lunes un ataque con drones procedente de Irán contra instalaciones petroleras en Fuyaira y otro contra un buque vinculado a la petrolera Abu Dhani National Oil Company (ANDOC) cuando transitaba por el estrecho de Ormuz.

En total, las autoridades emiratíes interceptaron cerca de 20 proyectiles iraníes, si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a lo sucedido. "La mayoría fueron derribados", dijo, agregando además que los proyectiles no causaron daños importantes.

Emiratos se ha convertido en el principal objetivo de las represalias regionales de Irán tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, en el que murió el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, además de otros altos cargos.