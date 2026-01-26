Emiratos reitera su negativa a que su espacio aéreo, territorio o aguas sean utilizados para atacar a Irán

La bandera de Emiratos Árabes Unidos en la gran mezquita de Sheik Zayed en Abu Dabi. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han reiterado este lunes que no permitirán que su espacio aéreo, su territorio o sus aguas sean utilizadas para atacar a Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí ha insistido en la misma posición expresada hace unas semanas cuando un ataque estadounidense parecía inminente contra Teherán, en medio de las protestas masivas contra la República Islámica, que se han saldado con al menos 3.100 muertos, según los balances oficiales.

"Reafirmamos el compromiso de Emiratos Árabes Unidos de no permitir que su espacio aéreo, territorio o aguas se utilicen en acciones militares hostiles contra Irán, y de no proporcionar ningún tipo de apoyo logístico en este sentido", ha indicado el Ministerio de Exteriores.

En este sentido, desde Abu Dabi insisten en que "el diálogo, la distensión, el cumplimiento del Derecho Internacional y el respeto de la soberanía estatal" constituyen las "bases más eficaces" para resolver las crisis actuales.

De este modo, el Ministerio de Exteriores de Emiratos ha recalcado que el enfoque del país pasa por recurrir a los medios diplomáticos para gestionar las disputas existentes.