Emiratos sanciona a un banco de Irán por incumplir la legislación referida a financiación del terrorismo

Archivo - Vista de Dubái - Sidhick Kannur / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (UAE) ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra la entidad bancaria iraní Melli, prohibiendo al banco operar en su territorio, alegando supuestas infracciones de la legislación nacional referida al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

"Se ha decidido prohibir a todas las sucursales del Bank Melli Iran que operan en EAU realizar cualquier transacción financiera hacia y desde Irán, incluidas la financiación comercial y las transferencias de fondos", ha señalado en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias WAM.

Esta decisión forma parte de una serie de "medidas coercitivas estrictas" impuestas por el Banco Central emiratí tras llevar a cabo una investigación sobre la citada entidad bancaria que concluye que esta ha incurrido en "infracciones" de la legislación emiratí, en particular en aquella "relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación".

El Banco Central ha enmarcado estas sanciones como parte de sus esfuerzos por "salvaguardar la solidez e integridad del sistema financiero" del país, además de garantizar que bancos e instituciones financiaras que operan en Emiratos cumplan con los "más altos estándares" en sus políticas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a finales de agosto al director de la sucursal del Banco Melli en Dubái, un ciudadano iraní identificado como Reza Mohamad Taeedi, por facilitar transacciones de "miles de millones de dólares" a través de cuentas de la Guardia Revolucionaria iraní, permitiendo a este cuerpo del Ejército operar tanto dentro como fuera del país centroasiático.