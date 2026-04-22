Encarceladas unas 20 personas, incluido el alcalde opositor de un distrito de Estambul, por supuesta corrupción

Archivo - Una pancarta en apoyo del candidato presidencial por el opositor CHP en Turquía - Europa Press/Contacto/Andrea Domeniconi - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Turquía ha enviado a prisión a una veintena de personas, entre ellas el alcalde de un distrito de Estambul, en el marco de una investigación por supuesta corrupción contra el principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP).

La Justicia turca ha indicado que el alcalde del distrito de Atasehir, Onursal Adigüzel, y otras 18 personas han sido encarceladas por distintos cargos que incluyen soborno, manipulación de licitaciones y pertenencia a organización criminal.

Todos se encuentran ahora a la espera de juicio como parte de un caso que investiga el supueso cobro de sobornos a cambio de la concesión de licencias de construcción y permisos de urbanismo, indica la agencia de noticias estatal Anadolu.

El Ministerio del Interior ha anunciado en sus redes sociales la destitución temporal de Adigüzel como regidor de Atasehir, en virtud de la Constitución y la Ley de Municipios turcas, tras su detención.

El destituido alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, también del CHP, fue puesto en prisión preventiva en marzo del pasado año, coincidiendo con su nombramiento como candidato de la formación opositora a las elecciones presidenciales, previstas para 2028. Se le investiga por supuestamente liderar una extensa red criminal por la que la Fiscalía pide una condena de más de 2.300 años de cárcel.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan de instrumentalizar la justicia para silenciar a sus críticos debido a las aspiraciones de Imamoglu de vencerlo en las próximas elecciones.