Se entrega a la Policía un senador filipino acusado de corrupción en proyectos de inundaciones

Archivo - Miembros del Senado y representantes de Filipinas durante la sesión conjunta del Congreso para el recuento de votos de las elecciones presidenciales y vicepresidenciales de 2022. - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador filipino Jinggoy Estrada se ha entregado este lunes a las autoridades policiales para afrontar así el caso por su presunta implicación en una red de corrupción y malversación de fondos en proyectos públicos de contención de inundaciones tras las denuncias del Defensor del Pueblo.

En una rueda de prensa desde el propio Senado, Estrada ha anunciado que se entrega y que rechaza la custodia del Senado, tras afrontar la orden de detención sin fianza tras ser acusado de recibir mordidas por valor de 573 millones de pesos filipinos, algo menos de 8 millones de euros, en un contrato de infraestructuras.

"Esta es mi decisión personal para demostrar al pueblo filipino que no tengo intención de beneficiarme de fondos públicos mientras limpio mi nombre", ha afirmado ante los medios de comunicación congregados en el Senado, según recoge el portal Philstar.

El político acusado de malversación ha subrayado que "cederá ante las amenazas ni las intimidaciones". "No permitiré que me presionen para renunciar a mi independencia de criterio", ha añadido, señalando que se defenderá ante los tribunales.

"No me esconderé detrás de esta institución para evadir el proceso. Me defenderé hasta el final para demostrar que las acusaciones en mi contra carecen de fundamento", ha afirmado, en un caso que llega pocas semanas después de que otro senador filipino, Ronald Dela Rosa, se atrincherara en la institución tras ser reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), acusado de ser el cerebro de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Entonces el presidente de la Cámara, Alan Peter Cayetano, mostró su apoyo al político, pese a que en medio de las tensiones en el Senado por su posible detención se produjera un tiroteo en el interior de las instalaciones.