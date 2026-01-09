El enviado especial de Putin se burla de Kallas y avisa que no hay defensas antiaéreas contra el misil 'Oreshnik'

La Alta Representante, Kaja Kallas,en rueda de prensa desde Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Inversiones y Cooperación Económica, Kiril Dimitriev, se ha burlado este viernes de la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, al señalar que no hay defensas antiaéreas que paren al misil hipersónico 'Oreshnik' lanzado este viernes contra Ucrania.

"Kaja no es muy brillante ni muy conocedora, pero incluso ella debería saber que no existen defensas antiaéreas contra el misil hipersónico 'Oreshnik' Mach 10", ha afirmado el negociador de Putin en los contactos con Estados Unidos.

Kallas ha calificado el uso de este tipo de armamento como una evidencia de que Rusia no busca la paz y considera el paso "una advertencia" para la UE y Estados Unidos de que son necesarias "sanciones más duras" contra el Kremlin.

"Putin no quiere la paz. La respuesta de Rusia a la diplomacia son más misiles y destrucción. Este patrón letal de grandes ataques rusos recurrentes se repetirá hasta que ayudemos a Ucrania a romperlo", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

En este sentido, la jefa de la diplomacia europea instó a "buscar más a fondo" en las reservas de defensa antiaérea y entregar este tipo de sistemas defensivos a Kiev para repeler próximos ataques rusos.