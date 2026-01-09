Medvedev señala que EEUU debe reconocer la "legitimidad" de la invasión de Ucrania tras su ataque a Venezuela

El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvédev. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de Seguridad y expresidente ruso, Dimitri Medvedev, ha señalado este viernes que Estados Unidos debe reconocer la "legitimidad" de la invasión de Ucrania, tras el ataque a Venezuela del pasado 3 de enero que se saldó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En un mensaje en redes sociales, Medvedev ha tachado de "grosería y vileza" la intervención estadounidense en Caracas para desalojar del poder a Maduro y duda de que a Estados Unidos le interese una acción a mayor escala en el país, en caso de que las autoridades interinas se nieguen a cooperar con Washington.

Recalca que las élites estadounidenses deben, tras la operación militar en Venezuela, "meter para siempre sus largas lenguas en sus traseros raquíticos" y "reconocer la legitimidad de las acciones de Rusia en el marco de la operación militar especial", como se refieren los dirigentes rusos a la invasión de Ucrania.

En este sentido, avisa de que a Estados Unidos le espera un escenario "mucho más sangriento" en Caracas si interviene en caso de que las autoridades venezolanas no cooperen para compartir el petróleo a largo plazo con los estadounidenses. "¿Acaso Trump iniciará realmente una operación terrestre? En ese caso, sin duda no podría prescindir del Congreso, y sería mucho más sangrienta que el descarado secuestro de Maduro", ha advertido.

MADURO COMO UN "MANDELA LATINOAMERICANO"

En todo caso, Medvedev recalca que sobre la situación de Maduro solo queda que Washington le libere "discretamente" y "bajo algún pretexto plausible", o que el dirigente chavista se convierta en "un nuevo Mandela latinoamericano".

"Entonces su nombre será inscrito en las tablas de la historia sudamericana junto a Bolívar, Miranda y Chávez", ha asegurado, pronosticando que este es el escenario más probable.

Según el expresidente ruso, Maduro acabará siendo indultado ya sea por Trump o su sucesor cuando se vea sometido a la presión de la opinión pública.