El enviado de la ONU para Siria destaca que hay "áreas en común" tras tres rondas de contactos entre las partes

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno de Siria, de la oposición y de la sociedad civil han logrado "áreas en común" después de la tercera ronda de contactos para negociar la redacción de la nueva Constitución celebrada en Ginebra, según ha destacado el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen.

Tras un inicio "complejo" de los contactos después de que cuatro de los delegados dieran positivo por coronavirus el pasado lunes, Pedersen ha destacado que se han hallado "áreas en común".

"Sigue habiendo discrepancias fuertes y mis amigos sirios nunca tienen miedo de expresar esas discrepancias, pero también me ha encantado escuchar a los dos copresidentes decir muy claramente que piensan que hay unas pocas áreas en común".

Pedersen ha explicado que lo que busca es "poder construir sobre esas cosas en común y conseguir que avance el proceso". "Creo que hemos podido construir un poco de confianza y podemos construir sobre ella y seguir trabajando", ha señalado.

Sin embargo no se han logrado avances hacia gestos del Gobierno y la oposición tales como la puesta en libertad de presos. "La cuestión de los presos, detenidos y desaparecidos es una de las cinco prioridades, pero me temo que no hemos conseguido suficientes avances", ha añadido.

Compuesto por 150 miembros, el Comité Constitucional para Siria se reunió por primera vez en la sede de la ONU en Ginebra a finales de octubre y tiene como objetivo allanar el camino para la reforma política y la celebración de elecciones libres y justas bajo supervisión de la ONU en el país.

Gobierno, oposición y sociedad civil están representados por 50 miembros, entre los que hay kurdos, pero no hay ninguna representación de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) o las milicias kurdas YPG, su principal componente. Dentro del Comité, un grupo de 45 integrantes tiene como cometido redactar una nueva Constitución o de revisar la de 2012.