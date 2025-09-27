El equipo ciclista Israel Premier Tech no participará en el Giro de Emilia Romaña

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El equipo ciclista Israel Premier Tech finalmente no participará en la prueba ciclista Giro dell'Emilia que se celebra el próximo 4 de octubre en la región italiana de Emilia Romaña.

El presidente de GS Emilia, la entidad organizadora, Adriano Amici, ha informado de que el equipo "desgraciadamente no va a participar en nuestra carrera", según recoge el diario 'La Repubblica'. "Hemos tenido que tomar esta decisión por motivos de seguridad pública", ha explicado. Amici ha indicado que la decisión se ha tomado tras consultar con la Policía y que ya han comunicado la decisión al equipo israelí.

La concejala de Deporte y Presupuesto de la ciudad de Bolonia, Roberta Li Calzi, ha comentado la decisión. "En los últimos días hemos planteado una cuestión importante sobre la participación del equipo israelí en el Giro dell'Emilia porque ante lo que está ocurriendo en Gaza hubiera sido hipócrita considerar irrelevante la presencia de un equipo vinculado a ese gobierno, que se trataba de una simple competición deportiva", ha explicado la concejala, citada por la agencia de noticias ADNKronos.

Li Calzi ha argumentado que "el deporte es algo totalmente diferente: un vehículo de valores universales, de compartir, de competición justa y solidaridad entre los pueblos".

"Nos complace saber que los organizadores comparten este punto de vista y que hayan confirmado hoy que el equipo israelí no participará en el Giro. Quiero darles las gracias por su sensibilidad, que creo comparte una gran parte de nuestra comunidad", ha añadido.

Las protestas anunciadas por organizaciones sociales de Bolonia, ciudad en la que termina la carrera, y la petición de exclusión del equipo desde el propio Ayuntamiento de Bolonia han propiciado que el equipo finalmente no participe en la competición después de los incidentes que impidieron la finalización de la última etapa de La Vuelta a España por las protestas propalestinas.