El equipo de De la Espriella avala la suspensión del contrato de escoltas de la UNP por más de 78.000 millones de pesos

Archivo - El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo del presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella, ha respaldado este sábado la decisión judicial de suspender provisionalmente el proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), valorado en más de 78.000 millones de pesos colombianos (unos 21.175 euros), al considerar que la medida favorece las garantías de transparencia durante el período de transición entre gobiernos.

En un comunicado, el Ejecutivo entrante ha señalado que considera "pertinente la suspensión provisional del proceso PSA-UNP-054-2026", abierto para la contratación de personal de seguridad de la UNP, después de que un juez ordenara paralizar temporalmente el procedimiento.

El entorno del mandatario electo ha recordado que, tras conocer la existencia de esta licitación, De la Espriella expresó ya su preocupación por una eventual adjudicación antes del relevo presidencial, al entender que podría afectar a "la seguridad del próximo jefe de Estado, de su gabinete y el manejo responsable de los recursos públicos".

En ese contexto, ha indicado además que el presidente electo ordenó solicitar la intervención preventiva de la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, el comunicado subraya que el futuro Gobierno mantiene "absoluto respeto por la independencia judicial" y precisa que su posición no pretende anticipar el resultado de las acciones de tutela relacionadas con este caso. No obstante, ha instado a la Unidad Nacional de Protección a acatar plenamente la resolución emitida por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y a facilitar toda la información vinculada con el proceso de contratación.

Por último, el equipo de De la Espriella ha advertido de que realizará un seguimiento exhaustivo de los contratos y nombramientos que puedan aprobarse antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo.

"La transición no puede utilizarse para acelerar decisiones que comprometan la seguridad institucional, los recursos de los colombianos o la capacidad de actuación del nuevo Gobierno. La transparencia será una condición innegociable desde el primer día", ha concluido.