Erdogan critica que Israel sigue intensificando los ataques en Gaza pese al alto el fuego

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este miércoles los continuos ataques de Israel en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente desde el pasado octubre.

"Pese al alto el fuego del pasado 10 de octubre, garantizado también con los esfuerzos de Turquía, el Gobierno israelí continúa intensificando sus ataques contra Gaza y Cisjordania", ha denunciado el mandatario turco en declaraciones recogidas por la agencia Anatolia durante un acto religioso en Ankara.

En el evento, un iftar --la comida nocturna con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán--, Erdogan ha señalado que los musulmanes de Gaza son un ejemplo al realizar estos ritos en medio de las ruinas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado este miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.