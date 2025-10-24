Erdogan pide "mayores esfuerzos" internacionales para que Israel respete el alto el fuego en Gaza

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa en Ankara (archivo) - -/Turkish Presidency/dpa - Archivo

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado este viernes que Estados Unidos y otros países deben "hacer mayores esfuerzos" para garantizar que Israel cumple con el alto el fuego en la Franja de Gaza, incluida una "presión diplomática adecuada" que podría incluir incluso sanciones o la prohibición de la venta de armamento al país".

"Turquía está haciendo todo lo que está en su mano para garantizar el alto el fuego", ha dicho Erdogan, que ha sostenido que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "está cumpliendo con el alto el fuego". "Han expresado abiertamente su compromiso con él", ha señalado, antes de resaltar que "Israel, sin embargo, sigue violando el alto el fuego".

"La comunidad internacional, y especialmente Estados Unidos, deben llevar a cabo mayores esfuerzos para garantizar el cumplimiento total del alto el fuego y el acuerdo por parte de Israel. Una presión diplomática adecuada sobre Israel es esencial", ha explicado, según ha recogido el diario turco 'Cumhuriyet'.

Así, el mandatario turco ha defendido que "ahora es el momento de la acción, no de las palabras". "Israel debe ser forzad a mantener sus palabras, ya sea incluso con la suspensión de la venta de armas o con sanciones", ha reseñado, antes de afirmar que Ankara "está dando pasos para lograrlo (que el alto el fuego en Gaza se mantenga en pie) y seguirá haciéndolo".

Erdogan ha prometido además que "Gaza se recuperará" y ha hecho hincapié en que "un acceso sin obstrucciones a la ayuda es clave en estos momentos". "Nuestros hermanos y hermanas en Gaza tienen grandes necesidades de todo a causa del bloqueo inhumano de Israel. Es natural. Estamos llevando a cabo preparativos para satisfacer sus necesidades y reconstruir y revitalizar Gaza", ha apostillado.