Erdogan pide a la UE que abandone sus prejuicios políticos sobre Turquía

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha instado este lunes a la Unión Europea a abandonar "sus prejuicios políticos e históricos" y construir una relación "sincera" con Ankara en medio de un contexto de cambios en el orden internacional.

"Europa se encuentra en una encrucijada. O bien verá el creciente poder y peso global de Turquía como una oportunidad para superar sus dificultades actuales, o bien permitirá que la retórica excluyente ensombrezca su futuro", ha expresado en declaraciones a la prensa recogidas por los medios turcos.

Erdogan ha afirmado así que "la cuestión es dónde quiere estar Bruselas" en el futuro, argumentando que el sistema global está virando cada vez más hacia la multipolaridad. "No olvidemos que Turquía ya no es la Turquía de antes, ni el mundo está tan confinado a la esfera de influencia de los estados occidentales como lo estuvo en el pasado", ha dicho.

"El gran beneficiario de esta relación será el continente europeo, del que Turquía es parte inseparable. Seguiremos recorriendo este camino con paciencia, dignidad y la frente alta, guiados por los altos intereses de nuestra nación", ha argüido.