Erigen en Tel Aviv una estatua que representa a Netanyahu en cuclillas y haciendo sus necesidades

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una estatua que representa al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de cuclillas y haciendo sus necesidades ha sido erigida este miércoles en la Plaza Habima de Tel Aviv, a una semana de la celebración de las elecciones, las cuartas en el país en poco más de dos años.

No obstante, las autoridades locales ya han retirado la estatua, cerca de la que también se ha instalado una mesa con bocadillos. Mientras la Policía, que ha interrogado a varios transeúntes, ha señalado que se ha colocado de forma ilegal, sin los permisos pertinentes y amenazando la seguridad de los peatones, según ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

Interesting statue of Netanyahu in Tel Aviv’s HaBima square this morning pic.twitter.com/GcwG9rFADT