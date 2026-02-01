El esencial paso de Rafá con Gaza reanuda parcialmente el tránsito de personas tras un año y medio cerrado por la guerra

Archivo - Imagen de archivo del paso de Rafá - Ali Mostafa / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El paso de Rafá, esencial zona de transito para la entrada y salida de personas y bienes entre Egipto y la Franja de Gaza, ha quedado parcialmente reabierto este domingo para el tránsito de personas tras un cierre de año y medio por la guerra, según ha anunciado la administración israelí sobre los territorios palestinos ocupados, la COGAT.

"De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafá ha quedado abierto hoy para el paso limitado únicamente de residentes", ha informado la autoridad israelí.

El responsable de prensa de la Unión Europea en Jerusalén, Shadi Othman, también ha informado de la reapertura del paso en una entrevista con la emisora Voice of Palestine, donde ha precisado que el cruce será escenario hoy de un "episodio de prueba" para " facilitar el movimiento limitado de los palestinos hacia y desde la Franja de Gaza".

Fuentes locales palestinas han confirmado a la agencia Sanad la llegada en las últimas horas de autobuses con empleados palestinos al lado egipcio del cruce en preparación para su reapertura inminente aunque fuentes de la agencia DPA y del diario israelí 'Haaretz'. estiman que la verdadera actividad comenzará este próximo lunes, cuando las autoridades israelíes den permiso al desplazamiento normal de civiles: 150 podrán salir diariamente de la Franja de Gaza y se permitirá la entrada a otro medio centenar cada 24 horas.

El cruce llevaba cerrado desde el 7 de mayo de 2024, cuando un acelerón de la ofensiva israelí en Gaza culminó con la toma de la ciudad de Rafá por parte de sus militares, paso incluido, lo que conllevó el cese del tráfico de pasajeros y la entrada de ayuda a la Franja.

Las ONG humanitarias llevaban meses clamando por su reapertura dada la crítica situación que atraviesan cientos de miles de palestinos asfixiados por la falta de asistencia y, según fuentes locales palestinas hay unas 20.000 heridos y enfermos de cáncer que están esperando permiso para abandonar la Franja a través de Rafá para recibir asistencia médica fuera del enclave.

La COGAT ha indicado que para transitar el paso será necesaria ua autorización de seguridad previa de las personas por parte de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, similar al mecanismo implementado en enero de 2025.

"El regreso de residentes de Egipto a la Franja de Gaza se permitirá, en coordinación con Egipto, únicamente a los residentes que abandonaron Gaza durante la guerra, y solo tras obtener la autorización de seguridad previa de Israel", hace saber la COGAT.

Además de la identificación y el control inicial en el cruce de Rafah por parte de la misión de la Unión Europea, se llevará a cabo un proceso adicional de control e identificación en un corredor designado, operado por el estamento de defensa en una zona bajo control del Ejército israelí.