Eslovaquia corta la electricidad de emergencia a Ucrania y advierte de más medidas si no llega el petróleo ruso

23 Feb.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, ha anunciado este lunes el corte del suministro de electricidad de emergencia a Ucrania y ha advertido de que podría tomar más medidas, como retirar su apoyo al ingreso de Ucrania en la UE, si no se restablece el suministro de petróleo ruso a Eslovaquia.

"Si los ucranianos piden ayuda a Eslovaquia para estabilizar su red eléctrica, esa asistencia no se prestará", ha anunciado Fico en un discurso publicado en redes sociales.

Así, ha trasladado al Sistema Eslovaco de Transmisión de Electricidad (SEPS), propiedad del Estado, la orden del cese del suministro de electricidad a Ucrania, "primer paso recíproco" tras el cese del flujo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

Además, Fico ha advertido de que podría tomar más medidas, incluida la revisión de su apoyo al ingreso de Ucrania en la UE, si no se restablece el suministro de petróleo ruso para Eslovaquia.

"Eslovaquia tiene derecho a recibir suministros de petróleo. Nos reservamos el derecho a tomar medidas adicionales", ha explicado el mandatario eslovaco.

Fico ha anunciado la decisión, ya adelantada en los últimos días, tras reunirse en la mañana del lunes con el ministro de Finanzas, Ladislav Kamenick.

Eslovaquia y también Hungría aseguran que el oleoducto Druzhba está ya en condiciones de reanudar el envío de petróleo ruso. Esta infraestructura es el oleoducto más largo del mundo y la principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa.