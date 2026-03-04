Eslovaquia pone fin al acuerdo para suministrar energía de emergencia a Ucrania

Archivo - El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - ·álek Václav/CTK/dpa - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Eslovaquia han decidido este miércoles rescindir el acuerdo alcanzado con Ucrania y que contemplaba la prestación de asistencia en forma de suministro eléctrico de emergencia al país ante los continuados ataques del Ejército ruso contra sus infraestructuras.

El Gobierno, que ha dado luz verde a esta suspensión definitiva, ha señalado en un comunicado que ha dedo órdenes al Ministerio de Finanzas para "tomar las medidas pertinentes" en relación con el Sistema de Transmisión Eléctrica de Eslovaquia (SEPS), que mantenía un acuerdo con la compañía estatal ucraniana Ukrenergo".

El director general de la empresa eslovaca, Martin Magath, ha afirmado que esta decisión "no acarreará consecuencias para Eslovaquia" y ha añadido que Ucrania "ha solicitado ayuda de emergencia de nuevo pero no ha recibido energía" desde enero.

En este sentido, ha confirmado que esta electricidad no es la que se utiliza para la calefacción o la luz, sino que es una medida de emergencia utilizada "cuando es necesario a nivel técnico para estabilizar el sistema eléctrico", según informaciones del diario 'Pravda'.

A finales de febrero, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, anunció el corte del suministro de electricidad de emergencia a Ucrania y advirtió de que se tomarían medidas al respecto, incluida la idea de retirar el apoyo al ingreso de Ucrania en la UE, si no se restablecía el suministro de petróleo ruso a Eslovaquia.

El aumento de la tensión se ha producido a raíz del cese del flujo de petróleo a través del oleoducto Druzhba, objetivo de un ataque en el marco de la invasión rusa de Ucrania. Eslovaquia y también Hungría aseguran que el oleoducto Druzhba está ya en condiciones de reanudar el envío de petróleo ruso, pero de momento no se ha reanudado el envío de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.