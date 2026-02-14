España asegura que el 2% del PIB satisface plenamente los requisitos de la OTAN para combatir las amenazas

José Manuel Albares - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, se ha declarado convencido este sábado de que la aportación del 2% del PIB a gasto en defensa es "todo lo que hace falta" para satisfacer las peticiones de la OTAN a la hora de "combatir las amenazas" a las que se enfrenta la Alianza Atlántica.

Albares ha comparecido ante los micrófonos de la cadena estadounidense CNBC en los aledaños de la Conferencia de Seguridad de Múnich, uno de los foros internacionales más importantes del año, para reivindicar el papel de España como "socio de fiar" en sus contribuciones internacionales de seguridad.

Cabe recordar que, este pasado jueves, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, anunció que el país alcanzó en 2025 un nivel del 2% de su PIB en gasto en defensa y seguridad, pasando así de manera satisfactoria el examen realizado en enero por la OTAN para confirmar que nuestro país progresa adecuadamente para cumplir los objetivos de capacidades pactados en la cumbre de La Haya del año pasado.

"España es un socio muy de fiar en la OTAN", ha asegurado Albares, quien ha destacado, por ejemplo, el despliegue de aviones que "garantizan la seguridad en el Báltico" si bien "lo importante, y en eso hemos invertido el esfuerzo, son nuestras capacidades" que la Alianza Atlántica ha pedido a España para "combatir las amenazas" a las que se enfrenta.

"Vamos a proporcionarlas. Y, para nosotros, el 2% es todo lo que hace falta", ha asegurado el ministro, quien ha aprovechado para destacar que España siempre es "uno de los principales contribuyentes, independientemente del sector".

En el caso de Ucrania, por ejemplo, un tema dominante en las conversaciones de Múnich, Albares ha asegurado que el respaldo español es "incuestionable" por equipo militar o asistencia humanitaria, aspecto reflejado este último en "el mayor paquete de ayuda humanitaria jamás otorgado a un país en la historia" de España.

"Por lo tanto, nuestro apoyo a Ucrania es incuestionable y seguirá ahí mientras sea necesario", ha indicado Albares antes de valorar la conferencia de Múnich como un ejercicio de solidaridad europea hacia el objetivo de la autosuficiencia en el ámbito de la seguridad ante a una nueva visión planteada por Estados Unidos.

"La nueva administración estadounidense nos dice que debemos controlar mejor nuestra seguridad. Que realmente no pueden seguir proporcionando la seguridad que antes. Tienen una nueva visión de la seguridad euroatlántica", ha indicado, "y es por ello que tenemos que hacer lo que llevamos años debatiendo: una comunidad europea de defensa, como estuvimos a punto de alcanzar en los años 50".