España condena el ataque israelí contra un centro sanitario en el sur de Líbano

Archivo - Fachada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha expresado este sábado su condena por el ataque perpetrado por las Fuerzas Armadas israelíes contra un centro sanitario de Burj Qalawiya, en el distrito de Bint Yebeil, en el sur de Líbano, en el que han muerto doce trabajadores sanitarios.

"España condena el ataque contra un centro sanitario en Líbano Hoy El Gobierno de España condena en los términos más firmes el ataque israelí contra un centro sanitario en Bint Yebeil, al sur del Líbano, y que ha provocado la muerte de doce miembros del personal médico y sanitario del centro", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en un comunicado.

El texto incluye el "más sentido pésame" del Gobierno de España a las familias de las víctimas "y desea una rápida recuperación a los heridos", añade.

"Los ataques contra hospitales, en este y otros escenarios como Gaza, son una flagrante e inaceptable violación del derecho internacional humanitario, que debe ser investigada. Los hospitales no son nunca objetivos militares", ha subrayado el Gobierno.

El Ministerio resalta asimismo su "total compromiso" con la protección de la labor "esencial" ejercida por médicos y personal sanitario, "y muy especialmente en escenarios de conflicto, donde su labor salva vidas humanas".

Asimismo, España ha condenado los "continuos ataques israelies" contra la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), que ayer causaron un incendio en el cuartel del contingente nepalí. "España reitera su compromiso con el cumplimiento de la Resolución 1701 y su apoyo sin fisuras al mandato de FINUL, y reclama la garantía de su seguridad", concluye.

La FINUL es un contingente internacional de unos 8.000 militares dedicados a vigilar el cese de hostilidades entre el partido-milicia chií Hezbolá y el Ejército de Israel y a acompañar y asistir a las Fuerza Armadas libanesas en el sur del país y a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. En la FINUL participan unos 650 militares españoles.

Este incidente se produce en medio de los avances terrestres y los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Israel en el sur de Líbano, una ofensiva vinculada a los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero con la intención declarada de forzar un cambio de régimen en Teherán.