España condena el repunte de ataques de colonos israelíes a los palestinos de Cisjordania

Imagen de ataques de colonos israelíes en las inmediaciones de Hebrón (Cisjordania) a 25 de febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha transmitido este domingo su enérgica condena contra el nuevo repunte de violencia ejercida por colonos y militares israelíes contra la población palestina en Cisjordania; un nuevo recrudecimiento de los ataques en el territorio que ha coincidido con el estallido de la guerra de Irán.

El Ministerio de Salud palestino, cabe recordar, ha denunciado que los ataques de los colonos israelíes han matado a cinco palestinos en Cisjordania desde el estallido de la guerra en Irán el 28 de febrero.

En este contexto, el Gobierno de España "condena la inaceptable escalada de violencia en Cisjordania" y "traslada su profunda consternación y condena por la muerte de ciudadanos palestinos" en el territorio.

"Las impunes acciones perpetradas por colonos violentos atentan contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacan sus propiedades y bienes y destruyen sus medios de vida, como los campos de olivos o las infraestructuras de empresas, forzando en última instancia el desplazamiento forzado de los palestinos de sus tierras y hogares", denuncia el Gobierno en un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Además de la violencia de los colonos, el Gobierno español condena igualmente "las operaciones militares que en Gaza siguen cobrándose la vida de civiles, resultando en más de 650 muertos desde el alto el fuego" alcanzado en octubre del año pasado, "incluida la muerte de una niña de 5 años el pasado jueves 12 en Beit Lahia".

El Gobierno lamenta también "la persecución y violencia sistémica ejercida sobre los activistas israelíes que defienden los derechos y dignidad de los palestinos" y reitera "su especial preocupación por los inaceptables ataques a lugares de culto, en última instancia el ataque contra la mezquita de Duma perpetrado por colonos".

"España seguirá condenando todas las agresiones contra la libertad de culto y que inciten discursos de odio por motivos religiosos", ha añadido el Gobierno.

Además, el Gobierno español recuerda su tradicional posición de rechazo a las últimas decisiones del Gobierno israelí para ampliar su política de expansión de asentamientos y control sobre el territorio palestino de Cisjordania, "que constituyen una flagrante violación del derecho Internacional y del derecho Internacional humanitario".

"España urge al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia" y ponga fin a una violencia que "pone en peligro los esfuerzos por alcanzar la paz, sobre la base la Resolución 2803 de Naciones Unidas, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando con ello la implementación de la solución de los dos Estados".