España y República Checa reafirman sus buenas relaciones bilaterales y apuestan por la ampliación de la UE

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Asuntos Europeos de República Checa, Martin Dvorak, han reafirmado este lunes las buenas relaciones entre los dos países y han hecho hincapié en la importancia de lograr una ampliación de la Unión Europea mediante un proceso "inclusivo" y "riguroso".

Así se han pronunciado durante su intervención en un acto de inauguración de las jornadas checo-españolas que comienzan este lunes y cuyo propósito es fomentar los intercambios políticos, económicos y culturales entre España y República Checa, que cumple ahora 20 años de su ingreso, precisamente, en el bloque comunitario.

Bajo el título 'Unidos en Europa, distintos caminos, una meta común', la conferencia busca reforzar el compromiso de España y República Checa con la cooperación y el diálogo continuo, tanto a nivel bilateral como en el marco de la Unión Europea. "Compartimos este proyecto de construcción de paz que es Europa, con dos caminos que avanzan juntos y paralelos en la misma dirección hacia ese horizonte de valores compartidos", ha manifestado Albares, que ha recordado que se trata de "países amigos y aliados", tanto en la UE como en la OTAN.

"Nuestros países han estado unidos estos 20 años con el objetivo común de seguir avanzando para la construcción de una Europa más segura para nuestros ciudadanos y que se ve directamente amenazada por la agresión injustificada de Rusia contra Ucrania, una guerra a las puertas de la unión, que sacude también los cimientos del orden internacional basado en reglas", ha dicho durante su intervención en un acto organizado en la Fundación Ortega-Marañón.

Es por ello que Albares ha incidido en la importancia de que Europa "lidere con fuerza la defensa de la paz", si bien ha admitido que el bloque comunitario se enfrenta a numerosos desafíos, entre ellos la violencia política. "Existe una necesidad de reforzar nuestras democracias, rebajar el tono del debate público para recuperar los consensos fundacionales del proyecto europeo", ha sostenido, al tiempo que ha pedido evitar que los "bulos y ataques personales sistemáticos debiliten la democracia".

"España siempre se ha caracterizado por su profunda convicción europeísta y su creencia en una Europa basada en los valores democráticos. De esa convicción profunda se desprende ese éxito para los españoles y europeos que fue nuestra presidencia del Consejo de la UE", ha recalcado. "España es un país comprometido con la inclusión de nuevos países al proyecto comunitario. (...) España seguirá defendiendo el proceso de adhesión de nuevos Estados mientras impulsa la realización de reformas internas pensando en una Europa de 30 o 37 Estados", ha añadido.

Albares ha defendido así el proyecto de paz del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de cara a la celebración de una cumbre el próximo mes en Suiza. "La disuasión en el flanco oriental de la Alianza Atlántica es fundamental para nuestra defensa. España representa un socio fiable e indispensable para la seguridad del el flanco oriental porque a pesar de los distintos caminos adoptados (...) España y República Checa están unidos por una meta común: la seguridad y el bienestar de todos los europeos", ha puntualizado.

Por su parte, el ministro checo ha destacado que ambos países están "unidos por el apoyo a los valores democráticos, los Derechos Humanos y el Estado de Derecho", antes de afirmar que las jornadas checo-españolas servirán de "oportunidad para mejorar las relaciones entre los dos países".

"Este año, República Checa celebra sus 20 años en la UE y 15 años como parte de la OTAN. Estos han sido dos puntos de inflexión para el país, y han ofrecido una oportunidad para una mejora de los lazos existentes entre los dos países y la colaboración en numerosos campos", ha señalado. En este sentido, ha subrayado que los dos países, "juntos, han conseguido beneficiarse" de forma mutua y ha indicado que "la cooperación entre ambos ha beneficiado a nuestras sociedades".

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Dvorak ha aprovechado la ocasión para recordar que el bloque comunitario se dirige a unas elecciones que se celebrarán en tan solo tres semanas y que son de vital importancia para los países miembro. "El principal desafíos es ver si somos capaces de proteger los valores democráticos de cara al futuro", ha advertido.

"Otra cuestión", ha proseguido, "es si seremos capaces de proteger al conjunto de la UE gracias a la fuerza y teniendo en cuenta lo que ha sucedido en Ucrania". "Rusia no va a parar en Ucrania si Ucrania cae. Tenemos que entender que somos los siguientes, tenemos que tener miedo a esto y ser capaces de reflexionar", ha explicado antes de pedir una mayor preparación para ser "competitivos" en materia de defensa.

"Seguimos durmiendo, creemos que la amenaza está lejos, que alguien hará algo, pero habría que despertar, estamos bajo presión. Veo que (Emmanuel) Macron está tratando de ser un líder en esto y no está recibiendo muchos apoyos. Mi país tampoco está dispuesto ahora mismo a ir mas allá", ha aclarado.

El ministro checo ha valorado positivamente la forma en que Macron "busca la integración europea", especialmente respecto a los Balcanes Occidentales: "habría que demostrarles que todavía contamos con ellos". "Sé lo difícil que es la región, las cuestiones internas. No es fácil aceptarlos como son, pero hay que darles algo para que vean la luz al final del túnel. La idea de unirse es muy fuerte, no podemos perderlos", ha añadido.

Sobre la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, Dvorak ha alertado de que "la realidad" implica que "si Israel detiene la guerra ese será su fin". Mientras, ha declarado, "si Hamás detiene la guerra, es el fin de la guerra". "Esto es verdad. No justifico lo que está haciendo (Benjamin) Netanyahu, pero es así. No disculpo las recientes políticas israelíes, pero lo entiendo", ha revelado.

"Si Israel no es capaz de protegerse, no existirá. No todos los palestinos son de Hamás ni les apoyan, pero todos los palestinos odian a Israel, y eso también hay que entenderlo", ha alertado antes de argumentar que la situación no es comparable con la de Ucrania.