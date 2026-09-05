De La Espriella anuncia la captura de un terrorista presuntamente designado para atentar contra él

Archivo - El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella - Europa Press/Contacto/Luisa Borja Luna

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes que el Ejército ha capturado a alias 'Firu', un importante integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el cual, según el presidente, había sido designado por la milicia con el objetivo de atentar contra su figura.

"Ayer, en Ocaña, Norte de Santander, nuestra Policía Nacional, a través de inteligencia y la DIJIN, en coordinación con la Operación Esparta, capturó a este integrante del Frente Camilo Torres Restrepo del ELN, especializado en acciones de francotiro. Información de inteligencia señala que habría sido designado por el Estado Mayor del Frente de Guerra Nororiental para participar en la planeación y ejecución de una acción armada contra mí", ha declarado el mandatario en una publicación en sus redes sociales.

El operativo se ha producido en Ocaña, localidad situada en el noreste del país, entre la agencia de inteligencia nacional y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Según De La Espriella, 'Firu' pertenecía al clan del Frente Camilo Torres, asociado al ELN, y era un especialista como francotirador, motivo por el que habría sido asignado como ejecutor para atentar contra el presidente colombiano.

Asimismo, De La Espriella ha señalado que el detenido figuraba entre las investigaciones policiales como principal responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro (en el noreste de Colombia y muy cerca de Ocaña), aunque no ha detallado la fecha del incidente.

"También es señalado como responsable del homicidio de tres policías en Río de Oro, Cesar, y de participar en acciones mediante francotiradores, drones con explosivos y artefactos explosivos contra nuestra Fuerza Pública. Tiene orden de captura por homicidio agravado en persona protegida y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego", ha aclarado.

Por último, el dirigente de extrema derecha ha remarcado la dura línea de su política de seguridad, contraria a la impulsada por su predecesor, Gustavo Petro, quien apostó por abrir el diálogo con los guerrilleros, y ha lanzado una advertencia directa a las disidencias armadas: "Colombia no se arrodilla ante el terrorismo".

"A los terroristas del ELN les digo: no les tengo miedo. Las amenazas contra mi vida no van a detener la ofensiva del Estado. Por el contrario, fortalecen mi determinación de combatirlos hasta someterlos al imperio de la Constitución y la ley", ha declarado.