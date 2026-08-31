De la Espriella anuncia un plan de recuperación para el Tolima (Colombia) tras los fuegos "deliberadamente provocados"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este domingo un plan especial de recuperación ambiental, productiva, rural y de seguridad para el departamento del Tolima, en el oeste del país, tras los incendios que, ha sostenido, han sido "en gran parte (...) deliberadamente provocados", dejando un saldo de "más de 50.000 hectáreas" calcinadas.

"Mientras Colombia comienza a levantarse del terremoto, una nueva emergencia golpea nuestra tierra. El Tolima está ardiendo y quiero decir algo especialmente grave: esta noche tenemos indicios, información y estudios que dan cuenta que gran parte de esos incendios han sido provocados deliberadamente por manos criminales", ha afirmado el mandatario en una rueda de prensa.

Cifrando así en "más de 50.000" las hectáreas afectadas en ese departamento, de las cuales 28.000 son agropecuarias, De la Espriella ha cifrado en unos 36,5 millones de euros las pérdidas derivadas de estos incendios que dejan hasta el momento un balance de 2.660 productores afectados, 163.000 animales en riesgo, daños en 23 municipios y 507 veredas --en Colombia, subdivisión administrativa de la zona rural de un municipio-- del territorio tolimense.

De acuerdo con la última actualización de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el momento han sido atendidos 17 focos de estos incendios forestales, de los cuales doce ya han sido controlados y cinco permanecen "pendientes de atención".

Con relación al referido plan, el mandatario ha avanzado que el mismo comenzará con 343 subsidios de 17.700 euros cada uno en aras de reconstruir viviendas rurales que se hayan visto afectadas por los incendios. También se dispondrá de 5.000 toneladas de heno y 5.000 toneladas de tamo de arroz --residuo agrícola formado por las hojas, tallos y raíces que quedan tras la cosecha del grano-- para atender la alimentación de los animales, entre otras medidas.

Del mismo modo, ha asegurado que será reforzada la atención y la vigilancia de las enfermedades respiratorias que están asociadas al humo y la contaminación generada por los incendios, especialmente de cara a los niños, adultos mayores y la población vulnerable.

"No vamos a abandonar al Tolima cuando se apague la última llama. Vamos a permanecer hasta recuperar su campo y su capacidad productiva. El Tolima tiene presidente con 'El Tigre'", ha zanjado el líder ultraderechista, aludiendo a sí mismo por el sobrenombre que adoptó a raíz de unas declaraciones del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) previas a su candidatura presidencial.