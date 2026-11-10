De la Espriella informa de la captura y muerte de miembros de las disidencias en bombardeos del Ejército

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha celebrado este martes la detención de seis personas, además de otras cuatro abatidas, en el marco de una operación del Ejército contra posiciones del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), en Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

"En Colombia se acabó la impunidad", ha dicho De la Espriella en un mensaje acompañado de un vídeo en el que se le puede ver ataviado con ropa militar y encarándose con algunos de los detenidos, en lo que viene siendo ya el tono habitual del contenido que publica en redes sociales.

Entre los detenidos se encuentra Jorge Galvis Rodríguez, alias 'Barba Chivo' o 'Costeño', considerado "uno de los hombres de confianza" del comandante del Frente 33, Carlos García Téllez, conocido como 'Andrey Avendaño' del EMBF que comanda Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.

"Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades", ha hecho saber el presidente colombiano.

A 'Barba Chivo' se le atribuye "once años de trayectoria criminal", que incluye el asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra las fuerzas de seguridad, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento.

Su arresto ha tenido lugar en el marco de la operación 'Noah' en Tibú, una localidad del noreste de Colombia, fronteriza con Venezuela. "Diez integrantes de esta estructura criminal fuera de combate", ha celebrado De la Espriella en relación a los muertos y los detenidos.

"A los cabecillas del narcoterrorismo les advierto: no tendrán escondite. Vamos a seguir golpeando sus estructuras hasta recuperar el control de cada rincón de Colombia", ha avisado.

OPERACIÓN 'KRATOS'

De la Espriella también ha informado de la detención de alias 'Caballo', uno de los cabecillas del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las extintas FARC que comanda Néstor Vera Fernández, conocido como 'Iván Mordisco', en una zona rural de Popayán, en el suroeste del país.

En el marco de la operación 'Kratos', 'Caballo' ha sido detenido en Los Cerrillos. Se trata de uno de los cabecillas encargados de las redes de apoyo de esta estructura armada, con especial arraigo en Cauca y Valle del Cauca.

De la Espriella ha destacado la participación del detenido en homicidios de líderes sociales, en "masacres de alto impacto", en el reclutamiento de menores, amenazas y extorsiones, así como en "acciones criminales que alimentan la violencia en el departamento", en este caso del de Cauca.