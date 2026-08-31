De la Espriella pide disculpas a los colombianos ofendidos por el acto religioso del día de su investidura

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ofrecido este domingo sus disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el espacio religioso llevado a cabo el día de su investidura, el pasado 7 de agosto, después de que un juez así se lo ordenara al considerar que con ello vulneró la "neutralidad religiosa".

"Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado, ofrezco excusas por ello", ha manifestado el líder ultraderechista en una alocución que ha cerrado diciendo "que viva Cristo Rey" y "que Dios bendiga Colombia".

En dicho acto, celebrado en la ciudad de Cali, se llevó a cabo una ceremonia en la cual participaron varios líderes espirituales que realizaron un acto de fe y oración conjunta. No obstante, De la Espriella ha aseverado que "la ceremonia de transmisión de mando correspondió a un punto del orden del día de la sesión conjunta del honorable Congreso de la República aprobado el 7 de agosto" y que "la elaboración del orden del día corresponde a una de las facultades de las mesas directivas de esa honorable corporación e incluyó un punto denominado invocación".

"Aunque me identifico como creyente, soy católico. Respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré en el marco de mis funciones las libertades y los derechos de todos los colombianos sin ningún distingo, incluida la libertad de profesar cualquier religión o de no profesar ninguna", ha insistido agregando que, del mismo modo la Constitución de Colombia "ampara" su "derecho a profesar libremente" la suya y "a hacerlo de manera pública y privada".

Fue hace apenas una semana cuando un juez ordenó al líder del Ejecutivo colombiano ofrecer disculpas al país por "vulnerar la neutralidad religiosa" durante su toma de posesión, dando así la razón a un ciudadano que presentó una queja ante los tribunales, donde alegó que se trataba de una "violación de los derechos fundamentales a la libertad de conciencia y culto".

De acuerdo con la decisión judicial, durante la ceremonia se incluyó un espacio denominado "invocación y alabanza", además de incluirse la participación de representantes de tres sectores religiosos diferentes y la presencia de una imagen de la Virgen de Fátima en el recinto donde se desarrolló el evento.