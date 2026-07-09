De la Espriella señala al líder de las ACSN como "uno de los objetivos de alto valor" de su Gobierno

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella. - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha señalado este jueves al líder del grupo narcoparamilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocido con el alias de 'Bendito Menor', como "uno de los objetivos de alto valor" de su próximo Gobierno, tras insistir en que será "implacable" con los que "siembran violencia y muerte" en el país.

"Este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi Gobierno", ha afirmado en un mensaje en redes sociales en el que apela a su ministro de Defensa designado, Jorge Mora, en alusión a una caravana de moteros que organizó el líder del grupo paramilitar tras la finalización de un partido del Mundial en pleno pulso con las autoridades colombianas.

Así, el futuro presidente colombiano ha reclamado a Mora que "proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, "al cabecilla de las ACSN a quien ha calificado de "rufián".

"Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento, si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley. Seré implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte", ha asegurado De la Espriella.

Las ACSN anunciaron la suspensión provisional de las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano después de los intensos combates ocurridos en abril de 2025, tras alegar "pérdida de la confianza construida en los acuerdos establecidos en los diálogos sociales".